ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون من القدس والضفة الغربية وفلسطينيي أراضي 1948، لأداء الصلاة بمشاركة واسعة؛ تأكيدا للترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم (السلب والنهب).



وكانت حراكات شبابية دعت لأوسع مشاركة حاشدة في "الفجر العظيم" اليوم الجمعة؛ نصرة لأهل النقب المحتل وسط الهجمة التي يتعرضون لها؛ ودعمًا لعائلة صالحية التي دمر الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



واستنفرت الحراكات الشبابية الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل لأوسع مشاركة في الفجر العظيم، والتي حملت عنوان "النقب الثائر".



وقالت في دعوتها: إن الجمعة تأتي"نصرة لأهلنا الصامدين في النقب المحتل، الذين يدوسون مخططات التهجير بسنابك خيلهم وعزائم رجالهم ونسائهم، ودعما وتقديرا لعائلة صالحية التي خطّت نهجا مباركا في التصدي لسياسات التهجير وهدم المنازل في الشيخ جراح والقدس المحتلة".



ويشهد النقب الفلسطيني احتجاجات واسعة ضد هجمة التجريف والتحريش والاستيطان التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات كبيرة بصفوف سكان قرى النقب منذ الهبة الشعبية التي انطلقت قبل عدة أيام.