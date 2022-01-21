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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 13:48

عمليات نينوى: لا قدرة للإرهابيين الهاربين من سجن الحسكة على تجاوز الحدود

عمليات نينوى: لا قدرة للإرهابيين الهاربين من سجن الحسكة على تجاوز الحدود
وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي: إن "الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل من خلال جاهزية القوات الأمنية في منع تسلل الإرهابيين من سوريا ،مؤكداً أن"هناك استعداداً وجاهزية كاملة في صد أي حالة تسلل خصوصاً في ظل التعاون الكبير من قبل المدنيين في مناطق المسؤولية".

وأضاف أن"الحدود الإدارية الممتدة على نحو 266 كيلومتراً لمحافظة نينوى مؤمنة اليوم بشكل كامل ،ولم تشهد الحدود وضعاً مستقراً كالوضع الحالي حيث إن مانع الحماية ممتد على طول الحدود بشكل كامل ،ويتكون من ثلاثة خطوط: الخط الأول هو الخندق الشرقي بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار ،وهنالك خلفه مانع سلكي من النوع الفاخر أيضاً،بالإضافة الى أن الخط الثالث يتكون من سياج (بي آر سي) من النوع المستخدم لحماية البساتين والحدائق ،ما يمنع العبور".

وأكد أن"القطعات الأمنية على جاهزية واستعداد بأعلى المستويات حيث إن قيادة قوات حرس الحدود تمسك الخط الأول بعد مانع الحماية وتشغل أبراج الحراسة المعززة بالأسلحة الساندة ،ومراقبة الكاميرات الحرارية التي تمكن من كشف أصغر التفاصيل ،وبعد الخط الأول الذي تمسكه قيادة قوات حرس الحدود حسب البروتوكلات الدولية هنالك خط دفاع 3 تقوم قيادة عمليات غرب نينوى باشغال قطاعات الجيش فيه وهو ممتد على طول الحدود أيضاً ،فضلاً عن الخطوط الساندة الموجودة ضمن الحدود ".

وتابع أن"هناك تعاوناً وتنسيقاً عالياً من قبل طيران الجيش والقوة الجوية والمدفعية بكافة أنواعها من خلال تبادل ضباط الارتباط ووسائل وشبكات الاتصالات اللاسلكية التي تعمل معاً".
مصدر : وكالات
رقم : 974838
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