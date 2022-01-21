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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 14:46

الرئيس رئيسي يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة كرمان

الرئيس رئيسي يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة كرمان
ووصل رئيس الجمهورية اليوم الجمعة في زيارة غير معلنة، الى مدینة جیرفت بمحافظة کرمان ليتفقد جویا المناطق التي تعرضت للفيضانات جنوب المحافظة. ويرافق آية الله الرئيسي في هذه الزيارة، عدد من الوزراء .

وكان في استقبال رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في مطار مدینة جیرفت، محافظ كرمان ومسؤولون آخرون في المحافظة.

ومن المقرر أن تهبط المروحية التي تقل رئیس الجمهوریة في المناطق التي تعرضت للفيضانات وسيكون حاضرا بين منكوبي السيول في جنوب المحافظة لمتابعة شؤونهم ومساعدتهم والتعويض لهم عن الاضرار التي لحقت بهم وتقييم الخسائر الناجمة عن السیول.

واجرى رئيس الجمهورية فور وصوله الى طهران فجر الجمعة قادما من موسكو في ختام زيارته لها والتي استغرقت يومين، اتصالا هاتفيا مع محافظ كرمان كرمان"علي زيني وند" لمتابعة احدث اوضاع منكوبي السيول في المحافظة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي تابع آية الله رئيسي حجم الاضرار الناجمة عن السيول وتفاصيل متابعة اوضاع المنكوبين واسكانهم الموقت واصدر الايعازات اللازمة للاسراع في تقديم الخدمات للمنكوبين.

وكان مدير مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين اسماعيلي قد اتصل هاتفيا الجمعة من موسكو بالنيابة عن رئيس الجمهورية، مع وزير الداخلية ومحافظ كرمان، للاستفسار عن اوضاع المنكوبين ومتابعة شوؤنهم.
رقم : 974843
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