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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 18:29

الصين تجدد الدعوة لحل أزمة ليبيا حلاً وطنياً

الصين تجدد الدعوة لحل أزمة ليبيا حلاً وطنياً
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة "الطاهر السني" مع مندوب الصين في الأمم المتحدة "تشانغ جون" عبر منظومة "فيديو كونفرنس".

وفي تغريدة للسني على حسابه عبر تويتر قال: "في إطار المتابعة مع أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن عقدت لقاء مع مندوب الصين تشانغ جون، حيث أكد حرص بلاده دعم السلام في ليبيا وأن الصين مؤمنة بأن يكون الحل ليبي خالص وبمُلكية وقيادة ليبية بعيداً عن أي تدخلات ، ختاماً اتفقنا على متابعة التشاور والتنسيق المشترك".

وفي تغريدة أخرى قال الطاهر السني: "في إطار التشاور والتنسيق مع المجموعة الأفريقية قبل جلسة مجلس الأمن المقررة يوم "الاثنين المقبل" 24 يناير الجاري بخصوص ليبيا، عقدت اجتماعا مع مندوبي المجموعة الأفريقية الممثلة في مجلس الأمن "كينيا،غانا،الغابون" وبحضور ممثل الاتحاد الأفريقي في نيويورك. حيث قدمنا احاطة للمجموعة حول تطورات الوضع السياسي الراهن وأكدت المجموعة دعمها الكامل لليبيا وخيار الشعب في تقرير مصيره،وأهمية استكمال المسار الانتخابي بشكل توافقي ودون اقصاء،وألا تكون الانتخابات غاية بل وسيلة تساهم في حل الأزمة نحو الاستقرار، والعمل على انهاء كافة انواع التدخلات الأجنبية مع أهمية الدور الأفريقي لدعم المصالحة الوطنية".
مصدر : وكالات
رقم : 974871
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