الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 21:25

نزوح أهالي حي غويران وسط اشتباكات بمحيط سجن الحسكة

نزوح أهالي حي غويران وسط اشتباكات بمحيط سجن الحسكة
وذكرت مصادر في وقت سابق أن اشتباكات عنيفة استمرت منذ ليلة أمس إلى صباح اليوم في محيط سجن الثانوية الصناعية بعد هجوم نفذه إرهابيو تنظيم “داعش” على محيط السجن بسيارتين مفخختين أسفر عن هروب عدد من إرهابيي التنظيم .

وأضافت المصادر إن الاشتباكات لا تزال مستمرة أيضاً داخل السجن وعند أطرافه ومحيط دوار الباسل وعلى الطريق العام بعد أنباء عن تحصن العديد من الفارين في الأبنية المجاورة للثانوية الصناعية وتمكن آخرون من الوصول إلى أطراف حي غويران والزهور.

وبينت أن إرهابيي (داعش) الفارين من السجن يتحصنون بعدد من الأبنية المجاورة منها كلية الاقتصاد وأكاديمية تابعة لما يسمى (الدفاع الذاتي) من الجهة الجنوبية للسجن كما يتحصن قسم من الفارين في مخبز الباسل شمال سجن الثانوية الصناعية وسط استمرار الاشتباكات.

وأوضحت أن (قسد) لم تتمكن من السيطرة على السجن ومحيطه رغم الدعم الجوي من طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والحربي.

إلى ذلك فرضت (قسد) حظر تجول على الأهالي في حيي غويران والزهور وسط استنفار غير مسبوق في محيط السجن وضمن الأحياء بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي.

هذا ووجه محافظ الحسكة غسان خليل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الخيرية بالاستنفار الكامل لتقديم كافة المساعدات الممكنة للاخوة المواطنيين النازحين من حي غويران الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري ، وذلك نتيجة الاشتباكات الدائرة هناك.

من جهته مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خليف أكد أن عدد الأسر التي نزحت حتى اللحظة بلغ ١٠٥٠ أسرة مناشدا الأهالي بأن يبقى في كل منزل شخص على الأقل حفاظا على منازلهم .

 
رقم : 974901
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
21 كانون الثاني 2022
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
21 كانون الثاني 2022
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
21 كانون الثاني 2022
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
21 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
20 كانون الثاني 2022
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
20 كانون الثاني 2022
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
20 كانون الثاني 2022
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
20 كانون الثاني 2022
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
20 كانون الثاني 2022
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
20 كانون الثاني 2022
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
19 كانون الثاني 2022
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
19 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني