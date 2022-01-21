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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 22:31
العراق: مقتدى الصدر يعين مسؤولاً جديداً لسرايا السلام
وبحسب وثيقة للصدر، فقد تم تعيين "أبو مصطفى الحميداوي" مسؤولا على سرايا السلام، و "علي سرحان" نائباً له.
رقم :
974910
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