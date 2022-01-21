الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم

ورأت الحركة أنّ استهداف المدنيين المتعمّد في اليمن بالطائرات الأمريكية، وربما بمشاركة من قبل طائرات العدو الصهيوني، هو دليل على فشل هذا العدوان وهزيمته في ميادين القتال، ومحاولة يائسة ورخيصة لكسر إرادة شعب قرر أن لا يقبل بما تمليه عليه أنظمة ربطت مصيرها بمصير السياسات الأمريكية الصهيونية في المنطقة وتخلّت عن فلسطين والقدس.



كما أكدت وقوفها وتضامنها مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة العدوان الظالم بكلّ أشكاله، معربة عن ثقتها بأنّ الشعب اليمني سينتصر على العدوان مهما كانت التضحيات.



من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المجزرة البشعة لتحالف العدوان السعودي على السجن المركزي في صعدة اليمنية.



وعبّرت الجبهة في بيان لها عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا ومع الشعب اليمني الشقيق، كما دعت لتحرك قوى حركة التحرر الوطني العربية وشعوب الأمة لوقف العدوان.