الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 09:22

غوتيريش: لا يجوز معاقبة الشعب الأفغاني بسبب طالبان

غوتيريش: لا يجوز معاقبة الشعب الأفغاني بسبب طالبان
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأفاد غوتيريش، بأن "هناك بعض التقدم" فيما يتعلق بعمل المرأة وتعليم الفتيات في أفغانستان.

وأردف: "الموظفات اللاتي يعملن بالأمم المتحدة في أفغانستان يتمكن من العمل الآن".

وتابع: "نعلم أيضا أن هناك أماكن يسمح للفتيات فيها بالذهاب إلى المدارس وهناك أيضا نساء أفغانيات يعملن بعض المصالح الحكومية".

واستدرك: "لكن هذه فقط مجرد أمثلة محلية وهي أمثلة قليلة للغاية من الواضح أيضا حدوث خروقات جسيمة لحقوق الإنسان".

وزاد غوتيريش: "نعمل حاليا من أجل تمكين المرأة من العمل، وأن تتمكن الفتيات من الذهاب إلى مدارسهن الثانوية وهذا لم يتحقق بعد".

وأكمل: "نحن على اتصال مستمر مع طالبان حتى نبلغهم أنه من مصلحتهم تحقيق ذلك، وأنه أمر ضروري حتى يحصلوا على الاعتراف الدولي نؤكد هذا في العلن وفي مناقشاتنا معهم".

وذكر أن "الأمم المتحدة تعمل في الوقت نفسه من أجل وصول المساعدات الإنسانية وتجنب حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان الأفغان يعيشون الآن ظروفا بائسة للغاية".

واستطرد: "سنستمر في عملنا الإنساني في هذا البلد وستواصل الأمم المتحدة إصرارها على ضرورة أن تتاح لها السيولة اللازمة لمنع الاقتصاد الأفغاني من الانهيار".

وختم غوتيريش بالقول: "في الوقت نفسه نصر أيضا مع طالبان على ملفات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتشكيل الحكومة الشاملة".
مصدر : وكالات
رقم : 974972
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
22 كانون الثاني 2022
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
22 كانون الثاني 2022
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
22 كانون الثاني 2022
مهندس العقوبات الأمريكية ضد إيران ينسحب من مفاوضات فيينا
مهندس العقوبات الأمريكية ضد إيران ينسحب من مفاوضات فيينا
22 كانون الثاني 2022
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
22 كانون الثاني 2022
معارض سعودي بارز: السعودية أرسلت آلاف الإرهابيين لتدمير دول المنطقة
معارض سعودي بارز: السعودية أرسلت آلاف الإرهابيين لتدمير دول المنطقة
22 كانون الثاني 2022
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
21 كانون الثاني 2022
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
21 كانون الثاني 2022
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
21 كانون الثاني 2022
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
21 كانون الثاني 2022
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
21 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
20 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق