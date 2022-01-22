وزير الدفاع التركي يتفقد منطقة حدودية مع سوريا والعراق

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن أكار بدأ جولته التي رافقه خلالها كل من رئيس هيئة الأركان، الفريق يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى أوسور، والبحرية، عدنان أوزبال، والجوية، حسن كوتشوكيوز، بزيارة قيادة فرقة المشاة 23، ثم توجه إلى جبل ناماز، حيث "هنأ قوات الدرك في المنطقة التي ترتفع 1995 مترا عن سطح البحر وذات أهمية بالغة في عمليات مكافحة الإرهاب، بنجاحاتها" في هذا المجال.



وبعد ذلك انتقل أكار إلى منطقة قيادة المجموعة الحدودية الأولى، وأهدى أكار العلم التركي لقائد فرقة مخفر حدودي يعد نقطة التقاء مع الحدود السورية والعراقية، وتلقى معلومات حول الأنشطة في المنطقة بعد توسيع أراضي مسؤولياتها وأعطى توجيهات للقوات التركية هناك.