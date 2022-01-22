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السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 10:16

اليمن.. ومسيرات غاضبة تنديدا بتصعيد العدوان السعودي الامريكي

اليمن.. ومسيرات غاضبة تنديدا بتصعيد العدوان السعودي الامريكي
هكذا جاء الرد اليمنيين على التصعيد العسكري والإقتصادي للعدوان السعودي - الأمريكي، مسيرات جماهيرية غاضبة خرجت في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات تنديد بمجازر العدوان بحق المدنيين ولفت نظر العالم بإستهداف العدوان المتواصل بغارات على الأحياء السكنية والأعيان المدنية وكذلك الحصار الخانق الذي يفرضه على دخول المشتقات النفطية.

الحشود التي اكتظت بها ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء رفعت الأعلام الوطنية والشعارات المناهضة للسياسة الأمريكية وتصعيدها المستمر وردد المشاركون هتافات المؤكدة على استمرار الصمود والثبات في المواجهة مهما كانت التضحيات.

وقال مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد فتاح:" نقول للعدوان وادواتهم، ستغادرون المنطقة بأكملها وليس اليمن، ستغادرون اليمن والمنطقة مهزومين مكسورين اذلاء صاغرين لأنكم محتلون جبناء حقراء مجرمون".

المشاركون اكدوا أن أمريكا وراء قتل اليمنيين وتدمير منشآتهم من خلال مدها لقوى العدوان بالسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حربهم العدوانية على اليمن في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي واكد المشاركون أن الإمعان في التصعيد الذي يعود للمعتدين الا بمزيد من الخسائر وأن اليمنيين سيواجهون التصعيد بالتصعيد.

وفي هذا الصدد أدان حزب الله بشدة المجازر المهولة التي ارتكبها العدوان السعودي الأميركي على اليمن والتي أدت الى استشهاد العشرات وسقوط المئات من الجرحى من النساء والرجال والأطفال.

وفي بيان له اعتبر الحزب ان”هذه المجزرة البشعة تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان و الشر و تجردها من كل القيام الإنسانية والأخلاقية والدينية، وهو تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة”.

وتابع البيان”إننا اذ نستنكر الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر البشعة فإننا ندعو جميع الأحرار في كل مكان الى الوقوف الى جانب الشعب اليمني المظلوم وإدانة هذه الجريمة واستنكارها وإدانة قوى العدوان، ونعتقد أن شعبنا العزيز الذي تحمل الصعاب والآلام طوال السنوات الماضية قادرٌ على المضي قدماً وبقوة نحو إلحاق الهزيمة بالعدوان وتحقيق الإنتصار المظفر ان شاءالله”.

وختم البيان”إننا نتقدم بأحر العزاء من شعبنا اليمني العزيز و قيادته الشريفة، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشهداء بالرحمة وعلو الدرجات وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.
رقم : 974991
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