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السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 12:45
30 وفاة خلال 24 ساعة في إيران
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 6.245.346 شخصا، كما ارتفعت الوفيات إلى 132.202 حالة.
وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 6.078.024 شخصًا مضيفة أن 1216 من المصابين في حالة حرجة.
مصدر :
وكالات
رقم :
974997
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