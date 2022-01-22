إيران تدين العدوان السعودي على اليمن

إيران (إسلام تايمز) - دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، السبت، استمرار الهجمات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن، مشيراً إلى أن "صمت المجتمع الدولي وبيع الأسلحة وازدواجية المعايير جعل طريق السلام أكثر صعوبة وتعقيدا ".