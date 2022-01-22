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السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 13:13

إيران تدين العدوان السعودي على اليمن

إيران تدين العدوان السعودي على اليمن
وبين خطيب زاده في بيان اطلع عليه مراسل موقع"إسلام تايمز"، إن "الجمهورية الإسلامية تدين الضربات الجوية التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على مناطق سكنية ومدنية في اليمن ، والتي دمرت وقتلت وجرحت العشرات من الأبرياء".

وأضاف "الدول التي تدعم دول العدوان بالأسلحة هي شريكة في جرائم التحالف بقتل النساء والأطفال في اليمن".

وأعرب خطيب زاده عن تعازيه وتعاطفه مع الناجين من ضحايا الهجمات، قائلاً: "مواجهة العدوان الغاشم منذ سبع سنوات على الشعب اليمني جعل الطريق إلى السلام والتسوية في البلاد أكثر صعوبة".

وقال خطيب زاده أيضا في النهاية: إن استمرار الحصار والقصف على الشعب اليمني يدل على عدم وجود تصميم جاد على دفع التسوية السياسية للأزمة اليمنية، والإصرار على نهج عسكري مدمر لن يؤدي إلا إلى تدمير البلد اليمني العظيم وعدم الاستقرار في اليمن والمنطقة".

وخلف هجوم التحالف السعودي الذي استهدف بشكل مباشر السجن المركزي في محافظة صعدة اليمنية يوم الجمعة أكثر من 60 شهيداً و 120 جريحًا. 
رقم : 974998
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