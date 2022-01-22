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السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 13:40

الملتقی الوطني لإيران ودول الجوار سيعقد خلال الایام المقبلة

الملتقی الوطني لإيران ودول الجوار سيعقد خلال الایام المقبلة
واضاف "صفوي" الیوم السبت: سيلقي کل من محمد باقر قالیباف و"اللواء سيد يحيى رحيم صفوي" ووزيري الخارجية والاقتصاد، كلمة في حفل افتتاح الملتقی الذي سيعقد یوم الاثنین 24 ینایر 2022 في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

واعلن ان المحاور الرئيسية للمؤتمر تدور حول المواضيع التالية :

1-إيران وسياسة الجوار

2-إيران وجبهة المقاومة

3-الترتيبات الأمنية الإقليمية

4-التفاعلات العلمية والثقافية والحضارية بين إيران وجيرانها

5-القضايا البيئية لإيران وجيرانها

6-ممرات تجارية

وقال ان الملتقی سيقام برعایة مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية ومؤسّسة الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي.
رقم : 975008
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