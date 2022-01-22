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السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 13:43

النجباء: أمريكا تسعى لضمان وصول شخصيات ضعيفة للحكم في العراق

النجباء: أمريكا تسعى لضمان وصول شخصيات ضعيفة للحكم في العراق
أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الإسلامية حركة النجباء على أن الهاجس الأول للإدارة الامريكية في العراق هو السيطرة على القرار السيادي العراقي وكشف عن مساعي أمريكا لضمان وصول شخصيات ضعيفة لإدارة البلد.

وأشار المهندس نصر الشمري إلى تقارب الأحزاب العراقية السنية والكردية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والدول العربية الخليجية باعتباره تحديا لإضعاف الاحزاب الشيعية وخلق انقسامات بينها.

وشدد على أن السفارة الأمريكية هي ثكنة عسكرية وهدف مشروع للفصائل المناهضة للاحتلال، وأضاف أن أعضاء هيئة تنسيق المقاومة رفعوا ما تسمى بالسفارة الامريكية من قائمة أهدافهم.
رقم : 975010
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