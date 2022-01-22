نائب ايراني: التبادل التجاري مع روسيا سيتجاوز 10 مليارات دولار

وأستطرد النائب رضائي في تصريح مساء الجمعة، أن الاستثمار بقطاع النفط أحدى التوافقات المتوصل اليها في زيارة الرئيس رئيسي، حيث تقرر استثمار شركات النفط الروسية الكبرى في حقول النفط الايرانية.



وأشار أن الجانب الروسي مهتم بتنمية واردات المنتجات الزراعية الايرانية مثل الطماطم والتمور والحمضيات وغيرها، حيث يصب ذلك بمصلحة المزارعين والمنتجين.



وبيّن أن تبادل المنتجات الزراعية مثل توريد القمح الروسي ضمن التوافقات الجديدة كما تقرر استكمال وتدشين ممر الترانزيت الشمال – الجنوب للاتصال مع اوروبا عبر ايران، وشملت ايضا انشاء خط سككي وتطوير الطرق البرية والخطوط البحرية.



وأكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية أن إزالة عقبات تصدير السلع الايرانية الى روسيا من ضمن التوافقات،حيث تقرر معالجة المعوقات الجمركية لتسريع وتيرة تصدير هذه السلع.



النائب رضائي أشار الى أن ايران ستنضم الى الاتحاد الاقتصادي الاوراسي ( روسيا - بيلاروسيا - قرغيزيا - كازاخستان - أرمينيا) ، مستطردا أن إذا ما استحوذت ايران على 10 بالمئة من اجمالي واردات روسيا البالغة 200 مليار دولار، فذلك سيشكل تحولا هاما بالمجال الاقتصادي.