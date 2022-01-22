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السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 15:49

الصحة الإيرانية: تسجيل 3503 إصابة و 30 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 3503 إصابة و 30 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 132 الف و202 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3 الاف و 503 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و245 الف و 346 شخصا.

وأضافت أن الفا و 216 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و78 الفا و 24 شخصا لغاية الآن.

وأوضحت الوزارة، تلقى حتى الآن 60 مليونا و 465 ألفا و 452 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 517 ألفا و 573 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 14 مليونا و269 ألفا و 799 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 128 مليونا و 252 ألفا و 824 جرعة.
رقم : 975040
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