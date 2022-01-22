‘‘يوروستات‘‘: ارتفاع حجم التجارة بين إيران وأوروبا رغم الحظر

اسلام تايمز (ايران) - ذكرت مصادر إيرانية، نقلا عن موقع يوروستات للمفوضية الأوروبية، أن حجم تجارة إيران مع الدول الأوروبية وصل خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 499 مليون يورو، بزيادة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.