الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 16:51

قبلان: ما يجري على اليمن من سنوات هي حرب مجنونة ومحرمة

قبلان: ما يجري على اليمن من سنوات هي حرب مجنونة ومحرمة
اشار الشيخ أحمد قبلان الى انه من باب الحرص الشديد أمام الله والتاريخ أقول: "ما يجري على اليمن من سنوات هي حرب مجنونة ومحرمة وعدوانية بشدة، والذي يستفيد منها تل أبيب وواشنطن ومصانع الأطلسي والخرائط التي تريد للعرب مزيداً من التمزيق والدعس على أشلاء القدس وفلسطين وتحويلها كياناً صهيونياً، وكنا ناشدناكم بحق الله والقرآن والنبي الأعظم (ص) أن كفّوا عن لعبة سفك الدّم وقتل أنفسكم وتمزيق العرب وترك شعوب المنطقة تقرر مصيرها تحت هدي الله فكان الجواب مزيداً من مجازر أشبه بطاعون القيامة بحق المدنيين في صعدة والحديدة وغيرها، والآن نطالبكم العودة إلى الله وقرآنه لأننا أمة نبيها محمّد(ص) لا أبو جهل".

واعتبر قبلان في بيان، "ان ما يجري من مجازر ودمار وخراب وإبادة وجرائم في اليمن هو بعنق كل علماء الأمة وأنظمتها المتخبطة، وأنتم تعلمون أن اليمن قوة أكبر من أن تُهزم فكفّوا وتصالحوا، وإلا فإن نار اليمن ستدخل كل بيوت العرب وتدكّ عواصمها ولا حلّ إلا بإطفاء نار الفتنة التي تطحن عواصمنا وتزيد بتمزيقها وسفك دمائها وضياع هويتها ووحدتها التي تربطها بربّها ونبيّها وقرآنها المقدس، والله من وراء القصد".
رقم : 975053
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
22 كانون الثاني 2022
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
22 كانون الثاني 2022
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
22 كانون الثاني 2022
مهندس العقوبات الأمريكية ضد إيران ينسحب من مفاوضات فيينا
مهندس العقوبات الأمريكية ضد إيران ينسحب من مفاوضات فيينا
22 كانون الثاني 2022
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
22 كانون الثاني 2022
معارض سعودي بارز: السعودية أرسلت آلاف الإرهابيين لتدمير دول المنطقة
معارض سعودي بارز: السعودية أرسلت آلاف الإرهابيين لتدمير دول المنطقة
22 كانون الثاني 2022
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
21 كانون الثاني 2022
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
21 كانون الثاني 2022
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
21 كانون الثاني 2022
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
21 كانون الثاني 2022
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
21 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
20 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق