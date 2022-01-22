الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 19:35

وزير الدفاع الايراني: الاجواء متاحة لاتخاذ خطوات كبرى في وزارة الدفاع

وزير الدفاع الايراني: الاجواء متاحة لاتخاذ خطوات كبرى في وزارة الدفاع
وفي حديثه على هامش زيارته التفقدية لمعرض "مرحلة تحقيق القفزة في القطاع الجوفضائي"، أعرب العميد محمد رضا آشتياني عن تقديره للجهود المبذولة في منظمة الصناعات الجوفضائية، وقال: نظرا لنتائج الدراسات المنجزة والمشاهدات في التقييمات الميدانية، فإن منظمة الصناعات الجوفضائية أنجزت خطوات مؤثرة وحققت قفزات نوعية في إطار تنفيذ إيعازات وإرشادات القائد العام للقوات المسلحة.

وبيّن ان الاجواء متاحة لتحقيق اهداف كبرى واستراتيجية في وزارة الدفاع، وأن السياسات العامة والتخطيطات للجهود المشتركة تصب في هذا المسار، مضيفا: ان الإخلاص هو المفتاح والرمز الأساس لطريق النجاح، وقد شاهدنا ذلك جميعا في سيرة شخصيات كبرى من أمثال الشهيد سليماني والشهيد فخري زادة والشهيد صياد شيرازي.

الجدير بالذكر ان معرض أبحاث وابداعات منظمة الصناعات الجوفضائية، تم التخطيطه له وانجازه في العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2022)، بهدف تحقيق التغيير في منظمة الصناعات الجوفضائية ومنظوماتها ورسم مستقبلها، اضافة الى زيادة الوعي بشأن الحروب والمعارك المستقبلية.
رقم : 975077
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
22 كانون الثاني 2022
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
22 كانون الثاني 2022
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
22 كانون الثاني 2022
مهندس العقوبات الأمريكية ضد إيران ينسحب من مفاوضات فيينا
مهندس العقوبات الأمريكية ضد إيران ينسحب من مفاوضات فيينا
22 كانون الثاني 2022
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
22 كانون الثاني 2022
معارض سعودي بارز: السعودية أرسلت آلاف الإرهابيين لتدمير دول المنطقة
معارض سعودي بارز: السعودية أرسلت آلاف الإرهابيين لتدمير دول المنطقة
22 كانون الثاني 2022
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
21 كانون الثاني 2022
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
21 كانون الثاني 2022
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
21 كانون الثاني 2022
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
21 كانون الثاني 2022
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
21 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
20 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق