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السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 21:26

خالد البطش يدعو الجامعة العربية للتحرك لوقف العدوان على اليمن

خالد البطش يدعو الجامعة العربية للتحرك لوقف العدوان على اليمن
واشار البطش خلال مسيرة نظمتها حركة الجهاد الاسلامي نصرة للشعب اليميني ورفضًا للعدوان الى ان الجيوش العربية لم تضع سوى حماية العروش والأنظمة على جدول أعمالها بدل تحرير فلسطين، واضاف أي تحالف عربي لم يقم بنصرة فلسطين أو لبنان في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا البطش ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك لوقف العدوان على اليمن، لخروج مظاهرات ضد استهداف المدنيين ورفع صوت الأمة بكافة مكوناتها لوقف العدوان على اليمن.

وأكد البطش أن الطريق إلى القدس لن تمر بقصف تحالف العدوان على الأبرياء في اليمن، موضحًا أن المليارات التي صرفت في اليمن وأرواح الجنود السعوديين والسودانيين وغيرهم مكسب كامل للعدو الإسرائيلي.

وشدد البطش على الوقوف بجانب الشعب اليمني ضد الظلم والمجازر من غزة إلى صنعاء وحدة درب وأشقاء، داعيًا لتشكيل تحالف عربي دعما لغزة وفلسطين بالمال والسلاح.
مصدر : وكالات
رقم : 975095
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