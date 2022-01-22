استمرار عمليات التسوية في دير الزور وريف الرقة

ولفت مراسل سانا إلى أن العشرات من المواطنين توافدوا اليوم إلى المركزين وقاموا بتسوية أوضاعهم رغم العراقيل والإجراءات التعسفية التي تتخذها جماعة “قسد” بحق المقيمين في منطقة الجزيرة لمنعهم من الوصول إلى مراكز التسوية.



وذكر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم خلال تصريحات لسانا أن التسوية فرصة ثمينة لكل المطلوبين للعودة لحياتهم الطبيعية حيث أشار مصعب السطام إلى أنه فار من الخدمة الإلزامية منذ عام 2012 وقام بتسوية وضعه للعودة مجدداً إلى صفوف الجيش العربي السوري.



وبين حسن الإبراهيم أن التسوية مكنته من العودة إلى وطنه وبيته وأهله حيث تتم بكل سهولة ويسر وخلال دقائق معدودة منوها بالمعاملة الحسنة من اللجان.



بدوره دعا أحمد الغلاب جميع المطلوبين الذين تشملهم التسوية للانضمام إليها واصفاً إياها بالفرصة للعودة إلى حضن الوطن.