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السبت 22 كانون الثاني 2022 ساعة 22:31

رئيسي : ايران تبحث عن علاقات مستديمة وشاملة مع تركيا

رئيسي : ايران تبحث عن علاقات مستديمة وشاملة مع تركيا
واشار السيد رئيسي ردا على مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم السبت ، إلى إمكانيات تطوير العلاقات بين طهران وأنقرة والتعاون في المجالات الثنائية والإقليمية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها رؤية طويلة الأمد وشاملة للعلاقات والتعاون مع تركيا ، وترحب بالتخطيط للتعاون الاستراتيجي مع تركيا.

وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في أجزاء مختلفة من المنطقة.

بدوره قال رجب طيب أردوغان إن تركيا أعدت قائمة بمختلف أنواع التعاون الاقتصادي لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وأعرب عن تطلعه لزيارة طهران قريبًا.

وشدد الرئيس التركي على استمرار تزويد تركيا بالطاقة من قبل إيران ، وقال ان تركيا تعتبر إيران موردا موثوقا للطاقة وتسعى إلى زيادة مستوى تعاونها مع طهران.

وفي إشارة إلى زيارة السيد رئيسي إلى موسكو ولقائه بالسيد بوتين ، أعرب أردوغان عن أمله في أن تظهر النتائج والإنجازات المفيدة لهذه الزيارة قريبًا في مختلف المناطق ، وشدد على مواكبة بلاده لإيران من أجل الأمن الإقليمي.
رقم : 975108
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