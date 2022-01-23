إيران ستستعيد حقها في التصويت في الأمم المتحدة

واستعادت إيران حقها في التصويت في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، بعد دفعة مماثلة، لكنها خسرت هذا الشهر الحق ذاته مجدداً، متذرعة بأنها لا تستطيع تحويل الأموال لسداد مستحقاتها نتيجة العقوبات الأميركية.



ويتطلب الإفراج عن أموال إيران المجمدة موافقة الولايات المتحدة.



وقالت وزارة المالية إن سيول "أكملت يوم الجمعة تسديد مستحقات إيران لدى الأمم المتحدة، المقدرة بنحو 18 مليون دولار، من خلال الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية والأمانة العامة للأمم المتحدة".



وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية، أن إيران طلبت بشكل عاجل من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي المساعدة في دفع مساهمة الأمم المتحدة بالأموال المجمدة، بسبب مخاوف من فقدان حقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.

وطالبت طهران مراراً بالإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار، من أموالها المجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأميركية، قائلة إن سيول تحتجز الأموال "رهينة".

ورفض مسؤول بوزارة المالية الكورية الجنوبية الكشف عن الأموال الإيرانية المجمدة الباقية بعد دفع مستحقات الأمم المتحدة، مستشهداً بقوانين السرية.