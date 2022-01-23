الصفحة الرئيسية
0
الأحد 23 كانون الثاني 2022 ساعة 19:11

قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد

قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
واضاف سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم الاحد خلال استقباله جمعا من منشدي و ذاكري مناقب اهل البيت (ع) ان السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام جسدت قيما اخلاقية واكد ان العمل في سبيل الله وخدمة عباد الله و موقعها الممتاز في يوم المباهلة و الوقوف بوجه الباطل يعتبر من خصائص فريدة و بارزة للسيدة فاطمة الزهراء والتي اشار اليها القرأن بوضوح.

وحول مختلف مجالات الجهاد اكد أية الله خامنئي ان الجهاد يعني العمل على مواجهة العدو ويجب تحديد مجالات الجهاد بشكل دقيق فعلى سبيل المثال ان تقديم الخدمات الاجتماعية للشعب في الظروف التي يسعي العدو فيها وراء ممارسة اقصى الضغوط الاقتصادية ضد شعبنا كي يجره الى مواجهة النظام الاسلامي، يعتبر جهاد قيم.

وعلق سماحته على مساعي العدو واسعة النطاق لحرف الراي العام واضعاف ايمان و عقائد الشعب من خلال استخدام وسائل الاعلام والاف من الخبراء في مجال الفن والاعلام و كذلك انفاق مبالغ ضخمة و اللجوء الى اجراءات امنية لتحقيق اهدافه واضاف ان التنوير يأتي ضمن اهم مجالات الجهاد مؤكدا انه في مواجهة هذا التصرف الشيطاني يجب ان يتسائل منشدو وذاكرو مناقف اهل البيت (ع) أين يقفون في حرب بلا هوادة بين الحق والباطل والكذب والحقيقة و كيف يستطيعون نشر القيم و مبادئ الثورة الاسلامية.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار سماحة قائد الثورة الاسلامية إلى تفشي فيروس كورونا والخدمات التي تم تقديمها خلال انتشار هذا المرض والتي لازالت مستمرة وقال ان مقدمي تلك الخدمات احتذوا بالنموذج الفاطمي وشدد، يجب ان تكون السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام اسوة يحتذي بها في جميع المجالات خاصة في المجالين الاجتماعي والثوري.
رقم : 975217
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
ذكرى مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
ذكرى مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
23 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
23 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
22 كانون الثاني 2022
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
22 كانون الثاني 2022
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
22 كانون الثاني 2022
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
22 كانون الثاني 2022
مهندس العقوبات الأمريكية ضد إيران ينسحب من مفاوضات فيينا
مهندس العقوبات الأمريكية ضد إيران ينسحب من مفاوضات فيينا
22 كانون الثاني 2022
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق
22 كانون الثاني 2022
معارض سعودي بارز: السعودية أرسلت آلاف الإرهابيين لتدمير دول المنطقة
معارض سعودي بارز: السعودية أرسلت آلاف الإرهابيين لتدمير دول المنطقة
22 كانون الثاني 2022
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
21 كانون الثاني 2022
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
21 كانون الثاني 2022
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
21 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
صعوبات تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق