قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد

واضاف سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم الاحد خلال استقباله جمعا من منشدي و ذاكري مناقب اهل البيت (ع) ان السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام جسدت قيما اخلاقية واكد ان العمل في سبيل الله وخدمة عباد الله و موقعها الممتاز في يوم المباهلة و الوقوف بوجه الباطل يعتبر من خصائص فريدة و بارزة للسيدة فاطمة الزهراء والتي اشار اليها القرأن بوضوح.



وحول مختلف مجالات الجهاد اكد أية الله خامنئي ان الجهاد يعني العمل على مواجهة العدو ويجب تحديد مجالات الجهاد بشكل دقيق فعلى سبيل المثال ان تقديم الخدمات الاجتماعية للشعب في الظروف التي يسعي العدو فيها وراء ممارسة اقصى الضغوط الاقتصادية ضد شعبنا كي يجره الى مواجهة النظام الاسلامي، يعتبر جهاد قيم.



وعلق سماحته على مساعي العدو واسعة النطاق لحرف الراي العام واضعاف ايمان و عقائد الشعب من خلال استخدام وسائل الاعلام والاف من الخبراء في مجال الفن والاعلام و كذلك انفاق مبالغ ضخمة و اللجوء الى اجراءات امنية لتحقيق اهدافه واضاف ان التنوير يأتي ضمن اهم مجالات الجهاد مؤكدا انه في مواجهة هذا التصرف الشيطاني يجب ان يتسائل منشدو وذاكرو مناقف اهل البيت (ع) أين يقفون في حرب بلا هوادة بين الحق والباطل والكذب والحقيقة و كيف يستطيعون نشر القيم و مبادئ الثورة الاسلامية.



وفي جانب آخر من تصريحاته أشار سماحة قائد الثورة الاسلامية إلى تفشي فيروس كورونا والخدمات التي تم تقديمها خلال انتشار هذا المرض والتي لازالت مستمرة وقال ان مقدمي تلك الخدمات احتذوا بالنموذج الفاطمي وشدد، يجب ان تكون السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام اسوة يحتذي بها في جميع المجالات خاصة في المجالين الاجتماعي والثوري.