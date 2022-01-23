تواصل ردود الفعل العربية على مجازر تحالف العدوان في اليمن

ردود افعال متواصلة علی الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان الاماراتي السعودي بحق الشعب اليمني؛ حيث دعت العديد من الجاليات اليمنية خارج البلاد الى تنظيم وقفات واحتجاجات امام السفارات السعودية والاماراتية في مختلف البلدان، لتنديد بهذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة النظامين الاماراتي والسعودي. كما شهدت بعض البلدان منها لبنان والبحرين وغزة وقفات احتجاجية تنديدا بالجرائم المرتكبة والمطالبة بايقاف العدوان على اليمن فوراً.



هذا بينما دعت عشرات المنظمات الدولية والاغاثية الى محاسبة مرتكبي المجاز وتشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في ذلك.



وبالتزامن مع ارتكاب المجازر واستهداف شبكات الاتصالات وقع الانترنيت بشكل كامل عن اليمن واصل العدوان الاماراتي السعودي تصعيده الميداني في شبوة ومأرب حيث اعلنت القوات اليمنية تصديها لمحاولات مرتزقة العدوان السعودي الزحف في منطقة عين بمحافظة شبوة.



وفي سياق متصل قال نائب أمين عام الوفاق "الشيخ حسين الديهي"، إن صور الضحايا المدنيين في اليمن مؤلمة، ودعا لوقف الحرب على اليمن.



وعبر حسابه على منصة تويتر قال الديهي «مؤلمة جدا صور الضحايا المدنيين التي شاهدناها اليوم في صنعاء والحديدة وصعدة».



وتابع يقول «الواجب الديني والأخلاقي والإنساني يدين هذا العمل و يفرض دعوة الجميع إلى الضغط لوقف هذه الحرب على مقدرات الشعب اليمني العزيز».



ومن جهته أعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إدانته للقصف الوحشي الذي يقوده طيران التحالف السعودي ضد الشعب اليمني.



وعبر حسابه على "تويتر"، عبّر المنتدى عن إدانته "جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بحق الضحايا المدنيين، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين في الحديدة، وأكثر من 70 قتيل وعشرات الجرحى في صعدة، والتي تأتي ضمن سجل الانتهاكات المروعة للقانون الإنساني الدولي".



وقتل تحالف العدوان السعودي الغاشم، يوم الجمعة 21 يناير 2022، أكثر من 70 شخصا في غارات جوية نفذها في اليمن، بينهم 3 أطفال، وفق هيئة إنقاذ الطفولة.



وقد أكد الصليب الأحمر الدولي سقوط أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح جراء غارات على سجن في صعدة شمال البلاد.



من جانبه أدان التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة بشدة جرائم تحالف العدوان الدولي بحق المدنيين والأحياء السكنية باليمن.



وقال التجمع في بيانا: ان هذا القتل الممنهج للشعب اليمني على مدى سبع سنوات من الحرب العبثية الظالمة يرقى الى مستوى جرائم إبادة بشرية، وتصنّف كونها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وتعتبر هذه الجرائم البشعة منافية لكل القيم الدينية والاخلاقية والإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني الذي يوصي بتحييد المدنيين عن أتون الحروب والصراعات، كما انها تخالف أبسط قوانين حقوق الانسان، وكل المواثيق الاممية والدولية.



وكان قد اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية تمكنت من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيراً إلى سقوط أكثر من مئة وعشرين من المرتزقة بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من عشر آليات.



ومع تأكيد القوات اليمنية على ردها القاطع على جرائم العدوان واعلانها الامارات دولة غير امنة بعد المجازر الاخيرة، كشف الجيش الأميركي أنّ قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء بشكل طارئ في مخابئ محصنة خلال الهجوم الذي شنه سلاح الجو اليمني بالصواريخ والطائرات المسيّرة على ابوظبي الإثنين الماضي.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "ويليام أوربان" إنّ القوات الأميركية في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي كانتْ في حالة تأهب قصوى تقضي بإمكانية استخدام الطيارين للمخابئ بناءً على تهديد محتمل، مشيراً الى توجيه الطيارين والعسكريين الى دخول المخابئ، وقال إنّ حالة الاستنفار والاختباء استمرتْ أربعاً وعشرين ساعة.



