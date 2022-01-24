أمريكا تعرقل الوصول إلى إتفاق النووي في فيينا

وكرر مالي في مقابلة مع "رويترز" الموقف الأميركي، بأن"قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية"، ولكنه أشار إلى أن "إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي".



وذكر مالي: "إنهما قضيتان منفصلتان ونحن نتابع كلاهما، لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي، بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين أبرياء".



وأضاف: "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران في فيينا، بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري كذلك مجدداً محادثات بشكل غير مباشر، معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".



وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أشار الجمعة، إلى أنه ناقشه في اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن هناك "فرصة سانحة" للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، موضحاً في مؤتمر صحافي أن "الاتفاق مثال للتعاون الممكن بين الولايات المتحدة وروسيا في القضايا الأمنية"، مطالباً موسكو بـ"استخدام النفوذ الذي تتمتع به وعلاقتها مع إيران في توصيل رسالة بضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق".



وحذّر بلينكن من أن "التحديثات النووية التي تجريها طهران ستحبط أي عودة إلى الاتفاق، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد في الأسابيع المقبلة"، لافتاً إلى أن "التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".



وفي السياق ذاته قال المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف الأحد، إنه تم إجراء محادثات بين وفود إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضمن مفاوضات فيينا.



وكتب أوليانوف على "تويتر":"اجتمعت إيران والترويكا الأوروبية وروسيا والصين على مستوى رؤساء الوفود، وتناولنا معاً واحدة من أهم القضايا وأكثرها تعقيداً على جدول أعمال محادثات فيينا".



وأضاف "لقد أحرزنا تقدماً بلا شك وسنواصل مناقشة المسودة (الاتفاق) وصياغتها الاثنين".

