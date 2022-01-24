الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 كانون الثاني 2022 ساعة 08:14

أمريكا تعرقل الوصول إلى إتفاق النووي في فيينا

أمريكا تعرقل الوصول إلى إتفاق النووي في فيينا
وكرر مالي في مقابلة مع "رويترز" الموقف الأميركي، بأن"قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية"، ولكنه أشار إلى أن "إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي".

وذكر مالي: "إنهما قضيتان منفصلتان ونحن نتابع كلاهما، لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي، بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين أبرياء".

وأضاف: "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران في فيينا، بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري كذلك مجدداً محادثات بشكل غير مباشر، معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أشار الجمعة، إلى أنه ناقشه في اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن هناك "فرصة سانحة" للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، موضحاً في مؤتمر صحافي أن "الاتفاق مثال للتعاون الممكن بين الولايات المتحدة وروسيا في القضايا الأمنية"، مطالباً موسكو بـ"استخدام النفوذ الذي تتمتع به وعلاقتها مع إيران في توصيل رسالة بضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق".

وحذّر بلينكن من أن "التحديثات النووية التي تجريها طهران ستحبط أي عودة إلى الاتفاق، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد في الأسابيع المقبلة"، لافتاً إلى أن "التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي السياق ذاته قال المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف الأحد، إنه تم إجراء محادثات بين وفود إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضمن مفاوضات فيينا.

وكتب أوليانوف على "تويتر":"اجتمعت إيران والترويكا الأوروبية وروسيا والصين على مستوى رؤساء الوفود، وتناولنا معاً واحدة من أهم القضايا وأكثرها تعقيداً على جدول أعمال محادثات فيينا".

وأضاف "لقد أحرزنا تقدماً بلا شك وسنواصل مناقشة المسودة (الاتفاق) وصياغتها الاثنين".
 
مصدر : وكالات
رقم : 975290
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف العمقين السعودي والإماراتي
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف العمقين السعودي والإماراتي
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
24 كانون الثاني 2022
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
24 كانون الثاني 2022
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية
24 كانون الثاني 2022
قائد سلاح البر للحرس الثوري: يأس الاعداء مؤشر للجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة
قائد سلاح البر للحرس الثوري: يأس الاعداء مؤشر للجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة
24 كانون الثاني 2022
الإمارات تحت نيران اليمن مجدداً.. قصف يطال أبو ظبي
الإمارات تحت نيران اليمن مجدداً.. قصف يطال أبو ظبي
24 كانون الثاني 2022
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
23 كانون الثاني 2022
ذكرى مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
ذكرى مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
23 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
23 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
22 كانون الثاني 2022
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا
22 كانون الثاني 2022
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
أنباء عن وفاة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
22 كانون الثاني 2022
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
العالم يتفرج على مجازر اليمن وصنعاء تهدد بأنها لن تمر من دون عقاب
22 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية
الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا
قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا