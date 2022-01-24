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الاثنين 24 كانون الثاني 2022 ساعة 08:20

الإمارات تحت نيران اليمن مجدداً.. قصف يطال أبو ظبي

الإمارات تحت نيران اليمن مجدداً.. قصف يطال أبو ظبي
بدورها أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.
 
وقالت الوزارة أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وكان قد استهدفت القوات اليمنية في 17 يناير / كانون الثاني الجاري موقعا صناعيا خارج أبو ظبي مباشرة مما أدى إلى اشتعال النار في شاحنات الوقود ومقتل 3 عمال أجانب. كما تعرضت منطقة بالقرب من المطار الدولي للهجوم.
رقم : 975291
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