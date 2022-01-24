حماس تنتقد لقاء مسؤول فلسطيني بوزير خارجية الاحتلال

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر "تويتر": "بعد لقاء عباس بغانتس… يلتقي مجددا حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال لابيد وهو ما يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة (الفلسطينية)".



وأضاف أن "استمرار هذه اللقاءات العبثية مع قادة الاحتلال بمثابة خيانة لتضحيات شعبنا".



وشدد على ضرورة "إنهاء هذه اللقاءات المشينة فورا ووقف التعويل على الاحتلال وقادته المجرمين".



وكان الشيخ أعلن مساء الأحد أنه التقى لابيد، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية مباركة اللقاء من قبل رئيس وزراء الكيان نفتالي بينيت ووزير دفاعه بيني غانتس.