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الاثنين 24 كانون الثاني 2022 ساعة 09:25

سوريا توحد التقنين الكهربائي في جميع المحافظات!

سوريا توحد التقنين الكهربائي في جميع المحافظات!
واضاف الظاهر  انه تم توزيع الطاقة التي تم توفيرها من فصل التيار الكهربائي عن المناطق و المدن الصناعية للاستخدام المنزلي، اعتباراً من مساء يوم أمس الأحد، حيث سيصبح التقنين الكهربائي موحداً في كل المحافظات، وهو خمس ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل، باستثناء العاصمة التي يكون التقنين فيها أربع ساعات قطع وساعتي وصل، وسيستمر هذا الأمر في الأيام العشرة القادمة.

وقال الظاهر ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء كفيلة بأن تحافظ على برنامج التقنين الموحد، رغم انخفاض درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، وان تحصل بعض الأعطال الفنية على مجموعات التوليد بالمحطات بسبب عدم القدرة على فصلها وإجراء الصيانة اللازمة التي تحتاجها.

وقال: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كي لا تفصل مجموعات التوليد عن الخدمة خلال هذه العطلة، وأقلعنا جزء في كل من محطات “دير علي، والناصرية، وتشرين”، وقد أطلقنا خدمة “شكاوى إلى وزارة الكهرباء” على موقع الوزارة، ويمكن لأي مواطن عبرها أن يقدم شكوى مع تحديد الموقع، لتصل إلى مدير التشغيل بالشركة، ومن الممكن أن تصل إلى الوزير في حال لم تتم معالجتها وإصلاح العطل.
مصدر : وكالات
رقم : 975302
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