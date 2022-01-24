شكري يتطلع لاتخاذ سوريا إجراءات تسهل عودتها للجامعة العربية

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده في مقر وزارة الخارجية العمانية، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: “نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصرا داعما للأمن القومي العربي”.



واستطرد: “سوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب، لتحقيق هذا الغرض، ونتطلع أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية”.



وكان نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري قد كشف في 22 كانون الاول/ ديسمبر الماضي الدولة العربية التي تعرقل مشاركة سوريا باجتماعات الجامعة العربية قائلا، إنه لا شك في أن قطر تعرقل مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، مضيفا: "لم نخرج من الجامعة العربية لأننا من الدول المؤسسة لها ولم نخرج من لباسنا القومي" مؤكدا أن " دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية".



كما اشار الى "وجود انفتاح عربي على سوريا كانت ترجمته الواضحة زيارة وزير الخارجية الإماراتي"، مؤكدا أن "سوريا أكبر من أن ترد على تصريح أي موظف سعودي من هنا أو هناك" وأن "الرياض ما تزال تطبق أجندة غير عربية وسياستها مرهونة للأجندة الغربية".



وأكد نائب وزير الخارجية السوري: "نتعامل بشكل ثنائي واعتيادي مع طاقم 14 سفارة عربية في دمشق ومن يناهض سوريا هم الأقلية".