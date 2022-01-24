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الاثنين 24 كانون الثاني 2022 ساعة 10:11

طيران القوة الجوية العراقية يستهدف تجمعا لـ'داعش' شرقي مكحول

طيران القوة الجوية العراقية يستهدف تجمعا لـ
ونقلت مصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله في بيان اليوم الاثنين، أنه"بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وثائراً لشهداءنا الأبرار وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 اربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من اربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعاً".

واوضح رسول خلال البيان أنه"وكما وعدت اجهزتنا الأمنية فإن هذه العملية تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين إثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".

واكد أن"ان قواتنا الأمنية البطلة تعاهد أبناء الشعب العراقي بالاستمرار في دك اوكار الإرهاب والقصاص ممن تسول لهم العبث بأمن واستقرار البلاد وان الأهداف المتبقية لن تجد ملاذ امناً وان كل دماء الشهداء التي سالت سيدفع عناصر عصابات داعش ثمنها باهضا" .
مصدر : وكالات
رقم : 975320
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