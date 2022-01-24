كورونا في سوريا.. تسجيل 42 إصابة و3 وفيات جديدة

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 50985 شفيت منها 36203 وتوفيت 2968 حالة.



وسجلت أول إصابة بكورونا في سوريا في 22 مارس من عام 2020، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.