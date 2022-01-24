قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من محافظة رام الله

والمعتقلين هما: الأسير المحرر بركات فايز الخواجا من بلدة نعلين، ورياض زهدي إبراهيم دراج من قرية خربثا المصباح غرب رام الله.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.