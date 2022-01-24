خبير عراقي: اميركا دعمت الإرهاب لضمان استمرار وجودها في العراق

وقال الطائي، ان "الجانب الأميركي ركز تواجد قواته في المناطق المؤيدة له داخل العراق، وكذلك حدد نقاط تمركز قواته عند الشريط الحدودي بين سورية والعراق".



وأضاف ان "اميركا سعت الى تقوية الإرهاب وارسال المزيد من عناصره عبر الشريط الحدودي مع سورية من اجل إعادة سيناريو 2014، لضمان بقاء قواتها داخل العراق".



وذكر الطائي ان "الدول الحليفة لاميركا عملت على تقوية الأحزاب المؤيدة للوجود الأميركي في العراق من اجل ان تذهب باتجاه تمرير مشروع التطبيع، وكذلك التصويت على إعادة نشر القوات الأميركية في العراق بعد ان يتم تطبيق سيناريو 2014".