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الاثنين 24 كانون الثاني 2022 ساعة 12:54

الخارجية الإيرانية: لن نقبل أي شروط مسبقة في محادثات فيينا

الخارجية الإيرانية: لن نقبل أي شروط مسبقة في محادثات فيينا
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4 + 1 من أجل إحياء الاتفاق النووي والغاء الحظر، وقال، ما نشهده في فيينا هو أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح. لقد أحرزنا تقدما جيدا في الوثائق الأربع. قدمنا ​​أفكارا تنفيذية وعملية. إيران في فيينا من أجل اتفاق مستدام وموثوق.

ونوه إلى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص في شؤون إيران، الذي قال، من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جديد لإنقاذ الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران ما لم تفرج طهران عن المواطنين الأمريكيين الأربعة الذين احتجزتهم. وقال، لم تقبل إيران أي شروط مسبقة منذ اليوم الأول، وسوف تتجاوز تلك التصريحات إذا كان طرحها لأغراض داخلية. المفاوضات معقدة بما يكفي، ولا ينبغي جعلها أكثر تعقيدا.

وأضاف، ان الاتفاق الذي تسعى إليه إيران هو اتفاق مستقر وموثوق. ما هو رئيسي بالنسبة لنا هو نوعية ما يتم الاتفاق عليه. اتفاق مؤقت أو شيء من هذا القبيل لم يكن ابداً على جدول أعمالنا.

ما يحدث في اليمن مأساة إنسانية

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى تطورات المنطقة وقال : إيران كانت دائما إلى جانب المقاومة وحاولت رفع صوت المظلومين ضد العدوان والمعتدين. ان ما يحدث في اليمن مأساة إنسانية.ش
رقم : 975344
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