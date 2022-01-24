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الاثنين 24 كانون الثاني 2022 ساعة 15:37

رئيسي : تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية من اولويات سياسة ايران الخارجية

رئيسي : تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية من اولويات سياسة ايران الخارجية
واضاف رئيس الجمهورية اليوم الاثنين خلال استقباله وزير الخارجية جمهورية توغو "رابرت دوسي" ان الدول الافريقية تزخر بالمصادر الطبيعية والمناجم و الموارد البشرية و ان طهران ترغب في تمتين العلاقات مع هذه الدول في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وتابع قائلا ان الدول الغربية كانت لديها نزعة استعمارية على مر التاريخ وكانت تحاول استغلال الدول الافريقية و اليوم تسعى وراء تحقيق مصالحها في هذه الدول لذلك ان مساعي الشعوب الافريقية لنيل الاستقلال قيمة و ان نجاحهم يتوقف على التاكيد على الهوية الوطنية والثقافية ومواجهة تلك المطامع.

ولفت إلى ان الدول الافريقية تحظى بامكانيات يمكن توظيفها لتحقيق التنمية مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم استقلال هذه الدول ونموها.

من جانبه اكد وزير خارجية جمهورية توغو خلال هذ اللقاء على رغبة بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران في شتى المجالات.

وندد الحظر الغربي الجائر على الدول والشعوب المستقلة واضاف نحن نتطلع الى التعاون المشترك مع ايران كي نتمكن من استخدام امكانياتنا في اطار تحقيق المصالح المشتركة.

هذا وقال السيد إبراهیم رئیسي، لدى استقباله وتسلمه أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد لدى طهران علي عروج اليوم الاثنين: إن مستوى العلاقات الاقتصادية لايتناسب مع العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين.

وأعرب عن أمله ببذل قصارى الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، خلال المرحلة الجديدة، على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بالنظر الى الاواصر المتينة بينهما.

وأثنى رئيسي على مقاومة وصمود الشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار الفرنسي، عادّاً المستعمرين بأنهم لم يتخلوا عن دوافعهم الاستعمارية الا انهم يتابعون أهدافهم وفق أشكال جديدة ومن البديهي ان الشعب الجزائري يتمسك بروح المقاومة.

وأكد اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتوطيد العلاقات مع الجزائر مشيدا برغبة رئيسها في توطيد العلاقات مع ايران.

من جهته نقل عروج تحيات الرئيس الجزائري الى رئيسي، موضحاً: نعتقد ايضا ان مستوى العلاقات الاقتصادية لايتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وأكد بذل قصارى جهوده لتوظيف الطاقات اللافتة في كلا البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وايران باعتبارها شريك اقتصادي يكتسب الاهمية.

وطمأن عروج الرئيس رئيسي باستمرار السياسات المبدأية للجزائر بقوة ومنها دعم اهداف فلسطين التي دفعت تكاليف باهضة من اجلها.

وقال آية الله رئيسي خلال استلامه اوراق اعتماد السفير الجديد لمملكة بروناي دار السلام إسماعيل عبد المناب اليوم الاثنين ان العلاقات بين البلدين ترتكز على الودية بين شعبين البلدين المسلمين، مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين ايران وبروناي.

وقال رئيسي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى في سياستها الخارجية إلى توسيع التفاعل مع جميع دول العالم خاصة دول الجوار والمسلمين، معربا عن امله بأن يتوسع التعاون الثنائي والتفاعلات الودية بين إيران وبروناي في الساحة الإقليمية والدولية.

من جانبه، نقل السفير إسماعيل عبد المناب تحيات سلطان بروناي الى أية الله رئيسي، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لتوسيع وتعميق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين.
رقم : 975366
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