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الاثنين 24 كانون الثاني 2022 ساعة 15:43

حملة اعتقالات "اسرائيلية" ضد الفلسطينيين

حملة اعتقالات "اسرائيلية" ضد الفلسطينيين
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا فجرا واعتقلت الشاب أيوب محمد الأخرس عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه واستجواب ساكنيه، كما اعتقلت في وقت لاحق شقيقه باجس محمد الأخرس على مدخل أريحا الجنوبي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مطير، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بين قوات الاحتلال والشبان.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما أفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية واغلقت مدخلها في كلا الاتجاهين واحتجزته لمدة نصف ساعة وفتشت مركبته وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت قرية ام الخير في مسافر يطا جنوب الخليل واقتحمت منزل ابراهيم الهذالين شقيق الشهيد سليمان الهذالين، وتوعدته وهددته بسبب الضجة الاعلامية التي حظي بها شقيقه الشهيد والتفاعل الشعبي والرسمي والعالمي مع قضيته.
مصدر : وكالات
رقم : 975370
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