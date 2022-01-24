محمد البخيتي ينصح المستثمرين في الإمارات بمغادرتها

ونصح البخيتي المستثمرين في الإمارات "بمغادرتها، لأنّها لم تعد دولة آمنة، وستكون ساحة معركة"، مضيفاً أنّ "قيمة الاستثمارات في الإمارات ستتحول إلى قيمة صفر".



وتابع: "الإمارات لم تعد نقطة حياد في المنطقة بعد تورّطها في الحرب على اليمن، وهي لم تستفد من الدرس، ولم تتحرك وفق مصالحها".



وبيّن البخيتي أنّ القوات اليمنية "صبرت على الإمارات أكثر من صبرها على السعودية، وذلك لإعطائها فرصة للانسحاب"، معتبراً أنّ "العدوان على اليمن هو عدوان أميركي إسرائيلي. أما السعودية والإمارات، فهما أداتان، وستدفعان ثمناً كبيراً".



أما عن استهداف الإمارات، فقد اعتبر البخيتي أنّ القوات اليمنية "لن تستهدف أبداً مواقع مدنية في الإمارات، لأننا نعتبر الشعب هناك إخواننا".



وأشار إلى أنّ "التوجّه نحو التصعيد ليس من قبل اليمن ومحور المقاومة، بل من قبل أميركا ومحورها، فالمحور الأميركي في المنطقة سيكون أكبر الخاسرين في أي معركة مقبلة".



يُشار إلى أنّ عملية "إعصار اليمن" الأولى استهدفت في 17 كانون الثاني/يناير الحالي مواقع حساسة في العمق الإماراتي، هي صهاريج بترولية في منطقة مصفح "آيكاد 3"، قرب خزانات أدنوك، والإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.



وشنت القوات الصاروخية اليمنية، فجر اليوم الإثنين، هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي والاماراتي واستهدفت مواقع استراتيجية وعسكرية.