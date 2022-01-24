سوريا تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق اهالي الشيخ جراح

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتدمير إجراميين لممتلكات الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك هدمها لمنزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة واعتقال أفراد الأسرة.



وأضافت الوزارة إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والاعتقال التعسفي للمواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم يشكل جريمة تتناقض مع القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.



وجددت الوزارة دعوة سوريا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية فوراً.



وأكدت الوزارة وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.