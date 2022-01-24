تدمير 10 أوكار للإرهابيين بعملية عسكرية في ديالى بالعراق

وقالت الخلية في بيان، إن "القطعات الامنية وخلال عملياتها في منطقة حاوي العظيم تمكنت من تدمير 10 أوكار للإرهابيين ونفقين وثلاثة مواضع رمي".



وأضافت، أن "القوات الامنية عثرت على 5 عبوات ناسفة و3 رمانات يدوية وصاروخ قاذفة وقنبرة هاون و3 مخازن بندقية".