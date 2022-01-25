وزير الطرق يؤكد اهمية مشاركة ايران في مشاريع اعادة الاعمار في قرة باغ

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الطرق واعمار المدن رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وجمهورية اذربيجان يوم امس الاثنين في اليوم الاول من زيارته لجمهورية اذربيجان وتفقده مع الوفد الرافق له المناطق المحررة في قرة باغ، حيث تعرف على عملية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل فيها.



ورافق الوفد الايراني في زيارته التفقدية للمناطق المحررة بمنطقة قرة باغ، مساعد رئيس الوزراء رئيس الجانب الاذربيجاني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين شاهين مصطفى اوف.



وتعرف الوفد الاقتصادي في البداية على ظروف انشطة المطار الدولي بمدينة فضولي التي وصل اليها الوفد في رحلة جوية مباشرة من طهران، حيث تم الاعلان بان هذا المطار جرى انشاؤه في غضون 9 اشهر بعد تحرير المناطق المحتلة المتعلقة بجمهورية اذربيجان.



كما اطلع الوفد على الانشطة الجارية في اطار مشروع سكك الحديد "هوراديز-آقبند" الذي يعد جزءا من طريق النقل الدولي في منطقة زنغيلان الواقع على الحدود مع ارمينيا.



وتفقد الوفد الايراني كذلك عملية بناء المطار الدولي الثاني في زنغيلان بالمناطق المحررة، اضافة الى تفقد الانفاق قيد الانشاء في طريق زنغزور ومشروع سكك الحديد في منطقة "جوجوق مرجانلي" وعدد من المشاريع الطرقية والسككية.



وسيجري الوفد الايراني خلال زيارته التي تستغرق يومين محادثات مع المسؤولين في جمهورية اذربيجان حول آفاق تنمية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة.



وتتضمن زيارة الوفد اللقاء مع رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الوزراء ووزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية اذربيجان.