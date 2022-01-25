الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022 ساعة 08:42

وزير الطرق يؤكد اهمية مشاركة ايران في مشاريع اعادة الاعمار في قرة باغ

وزير الطرق يؤكد اهمية مشاركة ايران في مشاريع اعادة الاعمار في قرة باغ
جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الطرق واعمار المدن رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وجمهورية اذربيجان يوم امس الاثنين في اليوم الاول من زيارته لجمهورية اذربيجان وتفقده مع الوفد الرافق له المناطق المحررة في قرة باغ، حيث تعرف على عملية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل فيها.

ورافق الوفد الايراني في زيارته التفقدية للمناطق المحررة بمنطقة قرة باغ، مساعد رئيس الوزراء رئيس الجانب الاذربيجاني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين شاهين مصطفى اوف.

وتعرف الوفد الاقتصادي في البداية على ظروف انشطة المطار الدولي بمدينة فضولي التي وصل اليها الوفد في رحلة جوية مباشرة من طهران، حيث تم الاعلان بان هذا المطار جرى انشاؤه في غضون 9 اشهر بعد تحرير المناطق المحتلة المتعلقة بجمهورية اذربيجان.

كما اطلع الوفد على الانشطة الجارية في اطار مشروع سكك الحديد "هوراديز-آقبند" الذي يعد جزءا من طريق النقل الدولي في منطقة زنغيلان الواقع على الحدود مع ارمينيا.

وتفقد الوفد الايراني كذلك عملية بناء المطار الدولي الثاني في زنغيلان بالمناطق المحررة، اضافة الى تفقد الانفاق قيد الانشاء في طريق زنغزور ومشروع سكك الحديد في منطقة "جوجوق مرجانلي" وعدد من المشاريع الطرقية والسككية.

وسيجري الوفد الايراني خلال زيارته التي تستغرق يومين محادثات مع المسؤولين في جمهورية اذربيجان حول آفاق تنمية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وتتضمن زيارة الوفد اللقاء مع رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الوزراء ووزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية اذربيجان.
رقم : 975479
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
25 كانون الثاني 2022
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
25 كانون الثاني 2022
طائرة إماراتية خاصة نقلت المعارض أحمد جعفر من صربيا للبحرين
طائرة إماراتية خاصة نقلت المعارض أحمد جعفر من صربيا للبحرين
25 كانون الثاني 2022
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف العمقين السعودي والإماراتي
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف العمقين السعودي والإماراتي
24 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
24 كانون الثاني 2022
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
24 كانون الثاني 2022
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية
24 كانون الثاني 2022
قائد سلاح البر للحرس الثوري: يأس الاعداء مؤشر للجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة
قائد سلاح البر للحرس الثوري: يأس الاعداء مؤشر للجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة
24 كانون الثاني 2022
الإمارات تحت نيران اليمن مجدداً.. قصف يطال أبو ظبي
الإمارات تحت نيران اليمن مجدداً.. قصف يطال أبو ظبي
24 كانون الثاني 2022
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
23 كانون الثاني 2022
ذكرى مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
ذكرى مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
23 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
23 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية