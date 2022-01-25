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الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022 ساعة 08:45

رئيس أوكرانيا: الأوضاع تحت السيطرة ولا سبب للذعر

رئيس أوكرانيا: الأوضاع تحت السيطرة ولا سبب للذعر
وقال زيلينسكي، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الاثنين: “اختتمت قبل قليل جلسة لمجلس الأمن والدفاع القوميين. نتائج هذه الجلسة لا تتمثل في قرارات صارخة للفضاء الإعلامي، وإنما في استنتاجات بالغة الأهمية بالنسبة إلى مجتمعنا ومواطنينا مفادها أن كل شيء تحت السيطرة ولا سبب للذعر”.

وأوضح زيلينسكي: “تمثل الموضوع الأول للجلسة في الأوضاع بشرق بلادنا. إننا نعمل على تحقيق حلحلة كاملة للتصعيد والتقدم في سبيل التسوية السلمية. إننا نعلم كل شيء ومستعدون لكل شيء ونؤمن بالأحسن ونعمل كل ما يجب القيام به مع شركائنا ودبلوماسيينا وعسكريينا. إنهما يدافعون عنا وعلينا أن ندافع عنهم وأن نكون هادئين وألا نصرخ أن كل شيء ضاع”.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده ستمر بموسم البرد بشكل طبيعي و”هناك دوافع صارمة لتأكيد ذلك” خاصة في ظل وجود احتياطات كافية من الغاز والفخم.

وجدد زيلينسكي تصريحه عبر حسابه في “تيليغرام”، مشيرا كذلك إلى استقرار الوضع الوبائي في البلاد، حيث أوضح أنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي إلا أن 28% من الأسرة في المستشفيات مستخدمة حاليا”.
مصدر : رويترز
رقم : 975483
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