3 قتلى في مظاهرات الاثنين المناهضة للسلطة العسكرية بالسودان

وقالت اللجنة في بيان على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 76 قتيلا منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، تاريخ استيلاء الجيش على السلطة.



وخرج أمس الاثنين آلاف المتظاهرين مرة أخرى إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى في احتجاجات للتعبير عن رفضهم لاستيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بسلطة مدنية.



وقال نشطاء إن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مواقع بالعاصمة، بما في ذلك محيط القصر الرئاسي.



وذكرت لجنة أطباء السودان إن قوات الأمن قتلت اثنين من المتظاهرين في الخرطوم. وأضافت أن أحد المتظاهرين أصيب برصاصة في صدره والثاني في رأسه.



وأفادت الفرق الطبية إن متظاهرا ثالثا قتل برصاصة في الرأس والكتف في مدني عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 135 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم.



وقال الناشط ناظم سراج إن 6 متظاهرين على الأقل أصيبوا بطلقات نارية في الخرطوم وأم درمان.