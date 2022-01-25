في تطور ملفت.. امريكا تطلب مفاوضات مباشرة مع طهران

وأوضحت المصادر أنه “مع وصول محادثات الاتفاق النووي إلى مرحلة حرجة، ظهرت خلافات داخل فريق التفاوض الأمريكي حول كيفية التعامل مع طهران وتوقيت الانسحاب من المحادثات”، وفقا لأشخاص مطلعين على المفاوضات.



وأكد مسؤولون أمريكيون أن ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص لإيران والمعروف بـ”مهندس” العقوبات الاقتصادية السابقة على إيران، قد ترك الفريق.



وأوضح المسؤولون أن نيفيو كان دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات الحالية، ولم يحضر المحادثات في العاصمة النمساوية منذ أوائل ديسمبر.



كما قالت المصادر إن عضوين آخرين في فريق المفاوضات، بقيادة روبرت مالي المخضرم في وزارة الخارجية، انسحبا من المحادثات لأنهما أرادا أيضا موقفا تفاوضيا أكثر شدة تجاه طهران.



ولفتت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن من بين القضايا التي قسمت الفريق هي “مدى الحزم في إنفاذ العقوبات الحالية، وما إذا كان يجب وقف المفاوضات تزامنا مع قيام إيران بإطالة أمدها بينما يتقدم برنامجها النووي”.



وفي سياق متصل أعلنت امريكا، يوم الاثنين، استعدادها لمفاوضات مباشرة "عاجلة" مع إيران، بشأن الاتفاق النووي.



وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية : "مستعدون للقاء بشكل مباشر، طالما كان موقفنا أن التواصل المباشر مع إيران يكون أكثر فاعلية، حول المفاوضات النووية وقضايا أخرى".



وأضاف أن "المحادثات المباشرة قد تساهم في التواصل الفعال بين الجانبين، والذي هناك حاجة عاجلة له من أجل الوصول لتفاهم حول العودة الثنائية للاتفاق النووي".



وكانت وكالة "فرانس برس"، نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن "واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة عاجلة مع إيران"، دون المزيد من التفاصيل.



ويأتي ذلك بعد تصريح بوقت سابق لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان في كلمة له القاها في ملتقى "ايران ودول الجوار" ، إذا وصلنا إلى مرحلة في عملية التفاوض تتطلب الحوار مع امريكا من اجل التوصل الى اتفاق جيد فاننا لن نتجاهله، مؤكدا أنها "طلبت مرارا إجراء مفاوضات، لكن لم نصل بعد إلى هذه النقطة في استنتاجاتنا".



وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.



ورفضت طهران في السابق التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع الحظر، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.



وتستضيف فيينا منذ أبريل 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات مشددة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

