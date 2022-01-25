استمرار قطع الطرقات في لبنان

وأفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم ، بقطع السير على مستديرة الكولا باتجاه كورنيش المزرعة في بيروت.



وقد قطع انصار الحريري مساء أمس بعد إعلانه عزوفه عدد من الشوارع في بيروت و أيضا الطريق الرئيسي بين العاصمة و الجنوب.