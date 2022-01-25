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الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022 ساعة 09:51
استمرار قطع الطرقات في لبنان
وأفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم ، بقطع السير على مستديرة الكولا باتجاه كورنيش المزرعة في بيروت.
وقد قطع انصار الحريري مساء أمس بعد إعلانه عزوفه عدد من الشوارع في بيروت و أيضا الطريق الرئيسي بين العاصمة و الجنوب.
مصدر :
وكالات
رقم :
975495
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