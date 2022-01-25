الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022 ساعة 09:53

الرئيس التونسي يدعو إلى "تطهير" القضاء

الرئيس التونسي يدعو إلى "تطهير" القضاء
وجاء ذلك خلال استقبال سعيد بقصر قرطاج كلا من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول الاجتماع "الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات"، وفق بيان للرئاسة.

وأكد سعيد على أن "القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات"، مشددا على أن "الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع".

كما أكد الرئيس على أن القضاء "وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم".

وأشار إلى أن "البعض يقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا".
مصدر : وكالات
رقم : 975498
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
ايران تستعيد حق التصويت في منظمة الامم المتحدة
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
25 كانون الثاني 2022
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
25 كانون الثاني 2022
طائرة إماراتية خاصة نقلت المعارض أحمد جعفر من صربيا للبحرين
طائرة إماراتية خاصة نقلت المعارض أحمد جعفر من صربيا للبحرين
25 كانون الثاني 2022
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف العمقين السعودي والإماراتي
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف العمقين السعودي والإماراتي
24 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب
24 كانون الثاني 2022
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
24 كانون الثاني 2022
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية
24 كانون الثاني 2022
قائد سلاح البر للحرس الثوري: يأس الاعداء مؤشر للجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة
قائد سلاح البر للحرس الثوري: يأس الاعداء مؤشر للجهوزية الكاملة لقواتنا المسلحة
24 كانون الثاني 2022
الإمارات تحت نيران اليمن مجدداً.. قصف يطال أبو ظبي
الإمارات تحت نيران اليمن مجدداً.. قصف يطال أبو ظبي
24 كانون الثاني 2022
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
23 كانون الثاني 2022
ذكرى مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
ذكرى مولد السيدة الزهراء (عليها السلام) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
23 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
قائد الثورة الاسلامية: التنویر يعتبر من اهم مفاهيم الجهاد
23 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية على خطى الكيان الصهيوني في الهزيمة أمام المقاومة
صوت المقاومة يصدح دفاعاً عن اليمن النازف.. ماذا قال علماء لبنان والعراق؟
ما الذي يمكن استنباطه من العدوان الهمجيّ على اليمن ورسائل المقاومة الانتقاميّة؟
ابوظبي تستنجد بالصهاينة لحمايتها من الضربات اليمنية