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الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022 ساعة 10:46

هذا هو شرط تغيير أسلوب التواصل مع الجانب الامريكي في مفاوضات فيينا

هذا هو شرط تغيير أسلوب التواصل مع الجانب الامريكي في مفاوضات فيينا
وكتب "شمخاني" في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، كان اسلوب تواصل الوفد الایراني مع الجانب الأمريكي في فيينا من خلال التبادلات غير الرسمية، ولم تكن هناك حاجة للمزيد... لا يمكن استبدال هذه الطريقة باساليب أخرى الا في حال الحصول على اتفاق جيد".

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اكد يوم امس الاثنين إن الولايات المتحدة ترسل رسائل لإيران، وتطالب بمفاوضات مباشرة، مضيفا أن المفاوضات بين الطرفين خلال مباحثات فيينا تجري بشكل غير مباشر عبر منسق هذه المفاوضات أنريكي مورا، وأعضاء آخرين بالاتفاق النووي.

واضاف، إذا وصلنا إلى مرحلة خلال مفاوضات فيينا وجدنا أن التوصل إلى اتفاق جيد يستدعي التفاوض مع أميركا، فلن نتجاهل ذلك، مشيرا إلى أن إيران لم تصل إلى ذلك بعد في استنتاجاتها.

وردا على سؤال بشان اللقاء بين وزراء خارجية الدول المشاركة في مفاوضات فيينا، قال امير عبداللهيان : لقد نظمنا المباحثات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء العامين للشؤون السياسية وكبار الخبراء، ونتطلع بان نبلغ نقطة التنفيذ بالمستوى نفسه، ومن دون الحاجة الى رفع مستوى اللقاءات.

وجددت الولايات المتحدة الأميركية، امس الاثنين، استعدادها لإجراء حوار مباشر مع طهران في مفاوضات فيينا وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "واشنطن مستعدة للاجتماع بشكل مباشر مع الإيرانيين، لأنه أفضل الطرق فيما يتعلق بمفاوضات الاتفاق النووي".
مصدر : وكالات
رقم : 975512
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