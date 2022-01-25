إيران تدشن محرك بحث خاص بها على الإنترنت

وكتب زارع بور على صفحته الشخصية على موقع "انستقرام"، ان محرك البحث "ذره بين" (https://zarebin.ir/) متاح باللغة الفارسية للمستخدمين الإيرانيين ويوفر تجربة تتجاوز البحث العادي.



وأضاف ان "ذره بين" بالإضافة إلى عرض نتائج محركات البحث مثل جوجل، يقدم خدمات خاصة تعمل على تحسين تصفح الإنترنت.



واوضح زارع بور، ان هذا المحرك البحث يسهل الوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي والمسموع والمرئي على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.



ويوفر محرك البحث "ذره بين" للمستخدمين مجموعة متنوعة من المحتوى الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية وغيرها دون الحاجة إلى التنزيل، وهو أمر غير متوفر حتى في محرك بحث جوجل.



وأشار زارع بور الى، ميزات اخرى لـ"ذره بين" وهي البحث السريع والوصول إلى المتاجر عبر الإنترنت ومعلومات سوق السكن والسيارات والذهب، وتقديم إجابات ذكية والقدرة على البحث وتصفح محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.