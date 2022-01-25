إصابة يمني في غارة لطيران العدوان بتعز

وأفادت "المسيرة نت" بإصابة المواطن قائد قائد شعلان بشظايا صاروخ أطلقته طائرات العدوان الأمريكي السعودي عليه وهو يحرث الأرض في مزرعته، بالإضافة إلى نفوق عدد من المواشي وأضرار مادية في المزرعة المستهدفة.