أذربيجان تدعو ايران إلى المشاركة الفعالة في مشاريع إعادة إعمار هذا البلد

ووصف علييف في اجتماع مشترك مع المسؤولين الإيرانيين الذي عقد بشكل افتراضي، لقائه مع رئيس الجمهورية أية الله ابراهيم رئيسي في عشق أباد بأنه نقطة تحول في العلاقات بين البلدين الشقيقين وقال إن آثار هذا الاجتماع تتجلى في تطور العلاقات بين البلدين.



كما دعا علييف وزير الطريق والاعمار الايراني رستم قاسمي الذي حضر اللقاء أن ينقل تحياته الحارة إلى رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي.



وشدد الرئيس الأذربيجاني على ضرورة تطوير التعاون الإقليمي والمشترك مع ايران من خلال دعوة الشركات الإيرانية للاستثمار في مختلف القطاعات، وقال ان بامكان الشركات الإيرانية في مختلف المجالات الاقتصادية ومشاريع الترانزيت وانتاج الكهرباء أن تشاركبشكل فعال في تطوير وإعادة إعمار المناطق المحررة.



كما شدد على تطوير مختلف أوجه التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا.



من جانبه اشار وزير الطريق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي الى بدء فصل جديد من العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، مضيفا ان إيران لديها تجارب جيدة في إعادة إعمار مختلف دول المنطقة وهذا التعاون سيسهم في التنمية والأمن المستدام للمنطقة.